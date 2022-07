V tekmovalnem programu festivala v Locarnu tudi slovenski film in koprodukciji

Locarno, 6. julija - V tekmovalni program kratkih filmov 75. festivala v Locarnu, ki bo potekal od 3. do 13. avgusta, se je uvrstil kratki igrani film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina. V mednarodni program kratkih filmov pa sta uvrščena srbsko-slovensko-slovaška koprodukcija O denarju in sreči ter srbsko-slovenski film Žoge.