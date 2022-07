Ljubljana, 5. julija - Ponekod v osrednji Sloveniji je promet oviran zaradi močnih neviht. Zaradi vode na cestišču je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Poplavljenih in zaprtih je tudi več cest v Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.

Ob tem opozarja, da se v primeru toče nikoli ne ustavljajte v predorih in pod nadvozi. Vozite previdno, povečajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cesti, so še pozvali.

po napovedi agencije za okolje bodo zvečer še nastale posamezne nevihte. Ponoči se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 °C.