Predsednik ruske dume pozval k odpravi sporazuma o meji na morju med Rusijo in Norveško

Moskva, 5. julija - Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je danes pozval ruske poslance, naj preučijo vprašanje odpovedi sporazuma z Norveško o razmejitvi in sodelovanju v Barentsovem morju in Severnem ledenem morju, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Moskve.