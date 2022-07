Prednostne naloge policije bodo migracije, preprečevanje družinskega nasilja in krepitev integritete

Ljubljana, 5. julija - Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je 30. junija izdala temeljne usmeritve za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2023-2027. Notranje ministrstvo kot prednostne naloge opredeljuje upravljanje migracij, preprečevanje nasilja v družini, krepitev integritete policije in pregon hujše kriminalitete, so sporočili.