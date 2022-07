Na Old Traffordu danes začetek ženskega eura

Manchester, 6. julija - Z današnjo tekmo med gostiteljico Anglijo in Avstrijo (21.00) se bo na slovitem stadionu Old Trafford v Manchestru začelo 13. evropsko prvenstvo nogometašic. Od 16. do 31. julija se bo na euru borilo 16 reprezentanc, med njimi ni Slovenije. Naslov bodo branile Nizozemke, stavnice pa največ možnosti za naslov pripisujejo Špankam.