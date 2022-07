V Krškem in na Senovem javna razgrnitev načrta za umestitev pametne srebrne vasi na Senovem

Krško/Senovo, 5. julija - Na sedežu Mestne občine Krško, v prostorih krajevne skupnosti Senovo in na občinski spletni strani je od ponedeljka javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Senovo za umestitev t. i. pametne srebrne vasi. Razgrnjen bo do 5. avgusta, v sejni sobi krajevne skupnosti Senovo pa bodo drevi pripravili javno obravnavo.