Vodji lekarne v bolnišnici Valdoltra zaradi korupcije tri leta zapora in 35.000 evrov denarne kazni

Ljubljana, 4. julija - Okrožno sodišče v Ljubljani je vodjo lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra Natašo Faganeli spoznalo za krivo nedovoljenega zahtevanja in sprejemanja daril v zameno za pridobitev in ohranitev točno določenega posla. Prisodilo ji je tri leta zapora, 35.000 evrov denarne kazni in odvzem protipravno pridobljene koristi. Sodba še ni pravnomočna.