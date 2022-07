Ljubljana, 4. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zastoji so tudi na mejnih prehodih.