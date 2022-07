Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 4. julija - Danes bo večinoma sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri, pozno popoldne ali zvečer bodo predvsem na severu nastale prve nevihte, ponekod bo prehodno zapihal okrepljen severni veter. Še bo vroče. Najvišje današnje dnevne temperature bodo od 29 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo krajevne nevihte pojavljale tudi drugod po Sloveniji. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju in na Goriškem okoli 21 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo s krajevnimi nevihtami in malo hladneje. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Proti večeru in ponoči, v južni Sloveniji pa tudi v torek zjutraj in dopoldne, so možne močnejše nevihte z lokalnimi neurji.

Obeti: V sredo bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo dopoldne delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika severno od Alp proti vzhodu in bo v noči na torek in v torek čez dan vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od zahoda doteka zelo topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vroče, v krajih severno od nas bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Nekoliko hladneje bo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv večinoma ugoden, sredi dneva in popoldne pa bo po nižinah počutje poslabšala velika toplotna obremenitev. Zvečer se bo pojavila zmerna obremenitev, ki bo trajala tudi v torek. Manjše vremensko pogojene težave bodo imeli predvsem vremensko občutljivi ljudje.