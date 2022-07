V uzbekistanski regiji po protestih izredne razmere in policijska ura

Samarkand, 3. julija - V uzbekistanski regiji Karakalpakstan so konec tedna izbruhnili protesti zaradi načrtovane spremembe ustave, ki bi zmanjšala avtonomijo regije. V nasilnih spopadih so umrli protestniki in policisti. Uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev je v soboto od načrtovane spremembe ustave odstopil, v regiji pa uvedel izredne razmere in policijsko uro.