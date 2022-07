Šarec na slovesnosti v Bazi 20 poudaril dolžnost skrbi za mir

Kočevski Rog, 2. julija - Minister za obrambo Marjan Šarec je bil danes v Bazi 20 v Kočevskem Rogu slavnostni govornik na slovesnosti v spomin na vlogo Kočevskega Roga med narodnoosvobodilnim bojem in na borce narodnoosvobodilne vojske, so sporočili z ministrstva. Kot so zapisali, je Šarec poudaril, da je vsak od nas dolžan skrbeti za mir.