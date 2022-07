V občini Sevnica požar uničil stanovanjsko hišo in hlev

Sevnica, 2. julija - V Gabrju v občini Sevnica je v petek nekaj pred 19. uro zagorel hlev, požar pa se je razširil še na stanovanjsko hišo in oba objekta uničil. Osem oseb, ki so se nadihale dima, so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Sevnica, dve so prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.