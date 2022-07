Na razpisu za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju do 3,5 milijona evrov

Ljubljana, 1. julija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v uradnem listu objavilo javni razpis za projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 3.500.000 evrov. Rok za oddajo vlog pa je 18. avgust do 12. ure.