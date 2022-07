OECD bo predstavila najnovejši ekonomski pregled za Slovenijo

Ljubljana, 4. julija - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) bo danes objavila najnovejši ekonomski pregled za Slovenijo z analizo ekonomskega stanja naše države in priporočili za naprej. Vsebino bo predstavila glavna ekonomistka OECD Laurence Boone, sledili bodo odzivi predstavnikov vlade, Banke Slovenije in Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.