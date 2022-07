Na Krasu degustacije, delavnice in razglasitev najboljših ginov in brinjevcev

Dutovlje, 1. julija - Društvo Na placu danes zvečer in v soboto v Dutovljah na Krasu organizira Gin & Brin festival, ki prinaša degustacije, delavnice, spremljevalni glasbeni program in letos prvič tudi zeliščarski kotiček. Drevi bodo na festivalu razglasili najbolje ocenjene gine in brinjevce, ki jih je izmed 54 prijavljenih vzorcev ocenjevala devetčlanska komisija.