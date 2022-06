Bandelj potrjen za deželnega predsednika SSO

Špeter, 30. junija - Svet slovenskih organizacij (SSO), ena od dveh krovnih organizacij slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji, je danes v Špetru izvolil novo vodstvo. Za deželnega predsednika SSO je bil znova izvoljen dosedanji prvi mož organizacije Walter Bandelj, so sporočili iz SSO.

Na umestitveni seji izvršnega odbora SSO sta bili glavni točki izvolitev deželnega predsednika in pokrajinskih podpredsednikov. Kot najstarejša članica novoizvoljenega odbora SSO je sejo vodila Marija Doroteja Brecelj.

Na tajnih volitvah so tako bili izvoljeni Walter Bandelj za deželnega predsednika, Marija Doroteja Brecelj za podpredsednico za Tržaško, Filip Hlede za podpredsednika za Goriško in Anna Wedam za podpredsednico za Videmsko. Za deželnega blagajnika je bil potrjen Ivo Corva, so še navedli v sporočilu za javnost.

Po volitvah je Bandelj nanizal nekaj programskih prioritet delovanja krovne organizacije v prihodnjem mandatu. Bolj dodelan program bo izdelan na naslednjih sejah izvršnega odbora.

Walter Bandelj se je rodil 27. maja 1970 v Gorici, kjer je tudi obiskoval slovenske šole. Poklicno je bančnik. Funkcijo deželnega predsednika SSO opravlja od leta 2015.