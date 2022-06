V Kopru izvedli več hišnih preiskav, domnevno zaradi prodaje nepremičnin

Koper, 30. junija - Kriminalisti in policisti policijskih uprav Koper, Ljubljana in Nova Gorica so danes na območju Kopra izvedli več hišnih preiskav, ki jih je odredilo sodišče. Po neuradnih informacijah Primorskih novic so preiskave potekale na izolski občini in na domu župana Danila Markočiča, domnevno pa so povezane s prodajo Markočičevega oljčnika v Strunjanu.