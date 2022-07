DZ zavrnil predloga sprememb zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 1. julija - Poslanci DZ so na izredni seji s 26 glasovi za in 54 proti zavrnili predlog sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, prav tako so z 26 glasovi za in 54 proti zavrnili predlog sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Gre za predloga zakonov, ki ju je v parlamentarni postopek vložila opozicijska SDS.