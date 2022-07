Na Dunaju nastaja novo kreativno središče EU

Dunaj, 3. julija - Čezmejno sodelovanje med ustvarjalci iz jugovzhodne Evrope in alpske regije je cilj novega kreativnega središča EU, ki v sodelovanju z EIT Culture & Creativity nastaja na Dunaju. Kot so ob tem sporočili iz omenjene dunajske agencije, bodo šest podružnic odprli še v Amsterdamu, Barceloni, Bologni, Helsinkih, Košicah in Kölnu.