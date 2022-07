Znamenita berlinska Parada ljubezni dobiva naslednika

Berlin, 3. julija - Organizatorji nekdanje znamenite nemške Parade ljubezni, letnega festivala elektronske glasbe in parade ljubiteljev techno glasbe, so napovedali, da bodo 9. julija v Berlinu pripravili nov dogodek, ki bo nek način nasledil Parado ljubezni. Z njo so v Nemčiji končali, ko je leta 2010 v nemškem Duisburgu v stampedu umrlo 21 ljudi.