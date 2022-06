Rusija zaostrila medijsko zakonodajo

Moskva, 30. junija - Poslanci ruske dume so danes potrdili zakonodajo, ki bo v času vojne v Ukrajini olajšala omejevanje in zapiranje tujih medijev, kot tudi začasno prekinitev dela ruskih medijev, ki so obtoženi širjenja "nevarnih" informacij in diskreditacije ruskih oboroženih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.