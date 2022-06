V Novem mestu dvodnevni festival poulične umetnosti Rudi Potepuški.

Novo mesto, 30. junija - Na novomeškem Glavnem trgu se danes začenja dvodnevni tradicionalni festival poulične umetnosti Rudi Potepuški. Pripeljal bo najboljše plesalce, akrobate, artiste, klovne in druge poulične umetnike. "Vse mlade in mlade po duši" bodo zabavljali domači in tuji umetniki, je napovedala programska vodja festivala Vesna Kelbl Canavan.