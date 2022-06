Bruselj s smernicami za izvajanje pravil EU o proizvodih na notranjem trgu

Bruselj, 29. junija - Evropska komisija je danes objavila modri vodnik za izvajanje pravil EU o proizvodih na notranjem trgu. Namen vodnika je pojasniti pravila EU o proizvodih in olajšati njihovo enotno uporabo v vseh sektorjih na enotnem trgu. Med drugim vsebuje pojasnila in nasvete glede evropskega sistema ugotavljanja skladnosti, oznake CE in nadzora trga.