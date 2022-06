Zadergal vložil predlog za razrešitev direktorja službe DVK

Ljubljana, 29. junija - Član Državne volilne komisije (DVK) Drago Zadergal je vložil predlog za razrešitev direktorja službe DVK Dušana Vučka. Očita mu nevestno, nepravilno in malomarno delo, napačen izračun poslanskih mandatov, zamude in napake pri tiskanju glasovnic in nepravilnosti pri odpuščanju. DVK bo predlog o razrešitvi direktorja obravnavala pred septembrom.