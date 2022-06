Roglič: Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi premagamo Pogačarja

Koebenhavn, 29. junija - V kolesarski ekipi Jumbo-Visma so prepričani, da lahko kljub deljenim ciljem ogrozijo prevlado dvakratnega zaporednega zmagovalca dirke po Franciji Tadeja Pogačarja. To so glavni akterji, slovenski as Primož Roglič, Danec Jonas Vingegaard ter Belgijec Wout Van Aert izpostavili na današnji novinarski konferenci pred startom Toura v Koebenhavnu.