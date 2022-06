Pri poslovanju državnega sveta ugotovljene nepravilnosti glede izplačil in javnih naročil

Ljubljana, 29. junija - Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja državnega sveta v letu 2020 ugotovilo več nepravilnosti in mu izreklo mnenje s pridržkom. Največ nepravilnosti je ugotovilo pri izplačilih zaposlenim in pri javnih naročilih, pa tudi, da državni svet ni zagotovil, da bi sekretar državnega sveta izpolnjeval pogoje za dostop do tajnih podatkov.