Začetek Jazz festivala Piran/Portorož v brazilskih in kubanskih glasbenih ritmih

Portorož, 29. junija - V portoroškem Avditoriju se nocoj ob 20. uri začenja Jazz festival Piran/Portorož, ki na Obalo do sobote prinaša velika glasbena imena z raznolikostjo glasbe od bluesa, salse, bossa nove do kubanske glasbe in tanga. Prvi dan festivala bo slišati brazilske in kubanske glasbene ritme.