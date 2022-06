Šrilanka naftni trg odpira tujim podjetjem

Kolombo, 28. junija - Šrilanka, ki se sooča z najhujšo gospodarsko krizo doslej in je tudi plačilno nesposobna, je danes naznanila, da naftni trg odpira tuji konkurenci. Za to se je odločila dan po tem, ko se je zaradi kroničnega pomanjkanja goriva ustavila prodaja bencina in dizelskega goriva po državi.