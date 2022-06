Nevladne organizacije kritične do izkupička vrha G7 glede prehranske varnosti

Garmisch-Partenkirchen, 28. junija - Nekatere nevladne organizacije so bile danes kritične do rezultatov vrha držav G7, ki so jih označile kot neustrezne. Organizacija Oxfam je srečanje, na katerem so voditelji G7 obljubili milijardno pomoč za reševanje svetovne prehranske krize, označila za "zgodovinski neuspeh" pri preprečevanju naraščajoče negotovosti oskrbe s hrano.