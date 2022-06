Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 6.)

Ljubljana, 27. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da vse tri trenutno potrjene kandidatke za prihajajoče predsedniške volitve ženske. Poročale so tudi o tem, da se je na današnji dan na slovenskih tleh leta 1991 začela osamosvojitvena vojna, in o tem, da je slovenska pisateljica Ana Marwan v Celovcu prejela nagrado Ingeborg Bachmann.