V nesreči na ljubljanski obvoznici dve osebi huje poškodovani, ena v življenjski nevarnosti

Ljubljana, 27. junija - V današnji prometni nesreči na ljubljanski obvoznici pri izvozu Rudnik v smeri proti Primorski so bili okoli 15. ure v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh tovornih in enega osebnega vozila. Dve osebi sta huje poškodovani, ena od njiju je v življenjski nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.