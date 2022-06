Lazar in Šteblajeva nista več izvršna direktorja DUTB, namesto njiju Križaj in Pfeifer

Ljubljana, 27. junija - Neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so na današnji seji upravnega odbora s položaja izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali Andreja Lazarja in Kristino Šteblaj ter za v. d. izvršnih direktorjev imenovali Mitjo Križaja in Žigo Pfeiferja. Od dosedanjih izvršnih direktorjev medtem ostaja Matej Pirc.