Države EU podprle ambicioznejše cilje za obnovljive vire energije

Bruselj, 27. junija - Evropski ministri, pristojni za energetiko, so na današnjem zasedanju podprli dogovor o ambicioznejših ciljih na področju zelene energije in energetske učinkovitosti. Zakonodaja, ki zdaj roma v Evropski parlament, med drugim predvideva dvig deleža obnovljivih virov energije z 32 na 40 odstotkov do leta 2030.