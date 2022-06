V Novem mestu nadaljevanje prenove Ceste brigad

Novo mesto, 27. junija - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor gradbenega podjetja CBE Sašo Previšič sta danes podpisala pogodbo za prenovo Ceste brigad v Novem mestu oz. Bučni vasi. Ta bo občino skupaj z davkom stala nekaj več kot pol milijona evrov. Prenovitvena dela bodo stekla avgusta, končati jih nameravajo do konca leta, so sporočili z novomeške občine.