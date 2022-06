Na konferenci ZN o ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov

Lizbona, 27. junija - V Lizboni se začenja večdnevna konferenca Združenih narodov, na kateri bodo svetovni voditelji, znanstveniki, poslovna skupnost, nevladne organizacije in aktivisti razpravljali o ukrepih za ohranitev oceanov in njihovo in trajnostno uporabo. EU bo na dogodku potrdila svojo trdno zavezanost izvajanju zadevnega cilja trajnostnega razvoja.