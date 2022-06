Mednarodno kazensko sodišče obeležuje 20 let delovanja

piše Vesna Rojko

Haag/Ljubljana, 29. junija - V petek bo minilo 20 let od ustanovitve Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), prvega stalnega mednarodnega kazenskega sodišča univerzalnega značaja za pregon storilcev najhujših zločinov, kot so genocid in zločini proti človečnosti, ko jih države pogodbenice ne zmorejo ali nočejo sodno preganjati. Ob obletnici bo ICC pripravil konferenco.