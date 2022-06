Brezplačna vadba Dihamo z naravo spet septembra

Ljubljana, 27. junija - Brezplačne vadbe Dihamo z naravo se je od marca do zdaj udeležilo skoraj 2000 ljudi. Udeleženci vadbe so se pod vodstvom usposobljenih prostovoljcev in strokovnjakov naučili preprostih metod za umirjanje uma. Vadbe v času poletnih počitnic ne bo, a spet nadaljujejo 1. septembra, so sporočili iz humanitarnega društva Šola zdravja.