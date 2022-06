Begunje na Gorenjskem, 27. junija - Elan se po več kot 15 letih vrača na kolesarski trg. V podjetju so napovedali razširitev blagovne znamke v segment gorskih koles, ob čemer so zasnovali še kolekcijo za kolesarjenje. Kot so zapisali, je namenjena najširšemu delu populacije, saj gre za produkte, ki ne zahtevajo vrhunskega znanja, temveč le veliko dobre volje in veselja do športa.