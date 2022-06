Nafta nekoliko cenejša

Singapur, 27. junija - Cene surove nafte so se v današnjem trgovanju nekoliko znižale, potem ko so prejšnji teden končale z rastjo. Na naftnem trgu odmevajo izpadi proizvodnje nafte v Libiji in zasedanje skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7, prisotna pa je tudi zaskrbljenost glede upočasnitve svetovnega gospodarstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.