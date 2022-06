Z igro do boljšega razumevanja in sprejemanja oseb s posebnimi potrebami

Ljubljana, 27. junija - RINGRING12 je poučna igra s kartami, ki na zabaven način igralcem skozi prikaz različnih življenjskih situacij pomaga bolje spoznati duševne motnje in duševne bolezni, s katerimi živijo osebe s posebnimi potrebami, so pojasnili pri družbenem projektu RINGRING12. Njihova temeljna vizija je boljše razumevanje in sprejemanje teh oseb.