Colorado tretjič v zgodovini do Stanleyjevega pokala

Tampa, 27. junija - Hokejisti moštva Colorado Avalanche so novi prvaki severnoameriške lige NHL. V današnji šesti finalni tekmi so z 2:1 premagali branilce naslova Tampo Bay Lightining in s skupnim izidom 4:2 v zmagah prišli do naslova. Za Colorado je to tretja lovorika, prva po letu 2001.