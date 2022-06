Kolesarji v Mariboru še za državne naslove na cestni dirki

Maribor, 26. junija - Slovenski kolesarji in kolesarke se bodo danes v Mariboru borili za državne naslove. V vožnji na čas sta v članski konkurenci v četrtek državna naslova osvojila Jan Tratnik in Urška Žigart, danes pa bosta lanski zmagi branila Eugenia Bujak in Matej Mohorič, ki bo lovil rekordni tretji naslov med člani.