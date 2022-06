Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 6.)

Ljubljana, 24. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o znižanju cene dizla na večini slovenskih bencinskih črpalkah na avtocestah, saj je cena goriva presegla dva evra na liter, ukrep pa bo trajal največ dva meseca. Poročale so tudi o izjavi premierja Roberta Goloba o tem, da čeprav BiH ni dobila statusa kandidatke v EU, je prišlo do pomembnega premika.