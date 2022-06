Češka v senci vojne v Ukrajini stopa za krmilo EU

pripravila Simona Grmek

Praga, 29. junija - Češka z julijem od Francije prevzema polletno predsedovanje Svetu EU, ki bo nedvomno v znamenju trajajoče vojne v Ukrajini in z njo povezanim vprašanjem beguncev ter obnove države. Med glavnimi temami predsedovanja so ob Ukrajini še energetska varnost, krepitev obrambnih zmogljivosti Evrope ter odpornost gospodarstva in demokratičnih institucij.