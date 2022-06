Po dveletnem premoru znova pester nabor počitniških dejavnosti

Ljubljana, 25. junija - Za šolarje se začenjajo najdaljše počitnice v šolskem letu. Po dveletnem premoru so številne organizacije, društva in javni zavodi za mlade znova pripravile počitniške tabore, ustvarjalne delavnice in letovanja, nekateri tudi počitniško varstvo. Med drugim bo Zveza prijateljev mladine (ZPMS) Slovenije na letovanje popeljala več kot 13.000 otrok.