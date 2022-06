V ospredju letošnjega dneva boja proti zlorabi drog izzivi v zdravstvenih in humanitarnih krizah

Ljubljana, 26. junija - Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Reševanje izzivov na področju drog v zdravstvenih in humanitarnih krizah. Združeni narodi želijo s tem opozoriti, da imajo v času krize pravico do zdravja in pomoči tudi ranljive skupine prebivalcev, kot so uporabniki drog.