Prvo preverjanje znanja slovenskega jezika za zdravnike uspešno opravilo 12 kandidatov

Ljubljana, 24. junija - Na prvem preverjanju znanja slovenskega jezika, ki so ga na Zdravniški zbornici Slovenije izvedli v četrtek, je bilo od 19 kandidatov uspešnih 12 oz. 63 odstotkov. Med kandidati jih je bilo največ, 13, iz Srbije, po dva iz Hrvaške in Severne Makedonije ter po ena kandidatka iz Bosne in Hercegovine ter Rusije, so za STA sporočili z zbornice.