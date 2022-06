Vreme: Zjasnilo se bo

Ljubljana, 24. junija - Dopoldne se bo postopno jasnilo. Popoldne in zvečer bo na severozahodu možna kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in vse bolj vroče.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi malo manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Popoldne in zvečer bodo v Alpah krajevne plohe ali nevihte. V soboto bo ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo delno jasno, popoldne bodo krajevne nevihte.

Biovreme: V petek in soboto bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, popoldne pa se bo ponekod po nižinah nekoliko povečala toplotna obremenitev.