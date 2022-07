Tedenski pregled - svet od 24. do 30. 6.

Ljubljana, 1. julija - Vrh Nata je opredelil Rusijo za največjo grožnjo zavezništvu in hkrati v članstvo povabil Finsko in Švedsko. Vrh G7 je razpravljal o okrepitvi sankcij proti Rusiji. Ta je še naprej izvajala napade v Ukrajini in zadela tudi več civilnih ciljev. V ZDA pa prihaja do razkola, ker je vrhovno sodišče de facto odpravilo pravico do splava.