Zaposleni pri British Airways na letališču Heathrow za stavko

London, 23. junija - Zaposleni pri letalskemu prevozniku British Airways na londonskem letališču Heathrow so v želji po višjih plačah zaradi naraščajoče inflacije izglasovali stavko. Stavko so z veliko večino podprli člani sindikatov GMB in Unite ter opozorili na "poletje stavk", medtem ko se življenjski stroški zvišujejo.